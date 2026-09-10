NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Index-Performance
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10.09.2026 18:01:45
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer
Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,53 Prozent auf 7 596,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,489 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,598 Prozent schwächer bei 7 590,68 Punkten, nach 7 636,36 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 612,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 580,06 Einheiten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 1,58 Prozent nach. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 7 753,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 266,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 532,04 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,76 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Reddit (+ 6,74 Prozent auf 156,32 USD), Skyworks Solutions (+ 5,43 Prozent auf 80,70 USD), Charter A (+ 3,92 Prozent auf 139,14 USD), Expedia (+ 3,86 Prozent auf 283,12 USD) und AppLovin (+ 3,64 Prozent auf 316,16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Baker Hughes (-6,91 Prozent auf 59,24 USD), Freeport-McMoRan (-6,90 Prozent auf 70,97 USD), Hewlett Packard Enterprise (-4,30 Prozent auf 56,37 USD), Vertiv (-4,21 Prozent auf 251,81 USD) und Intel (-4,13 Prozent auf 101,85 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 538 808 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|271,40
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|Baker Hughes Inc.
|50,92
|-6,71%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|115,38
|-6,57%
|Expedia Inc.
|231,45
|-1,24%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Freeport-McMoRan Inc
|60,96
|-7,31%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|48,30
|-4,32%
|Intel Corp.
|87,49
|-3,88%
|Medtronic PLC
|78,76
|-0,53%
|NVIDIA Corp.
|188,26
|-2,09%
|125,00
|-0,79%
|Skyworks Solutions Inc.
|71,70
|9,52%
|Vertiv Holdings
|215,65
|-4,43%
|Western Union Company
|5,97
|0,30%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 596,59
|-0,52%
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