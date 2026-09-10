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Index-Performance 10.09.2026 18:01:45

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Der S&P 500 verliert derzeit an Boden.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,53 Prozent auf 7 596,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,489 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,598 Prozent schwächer bei 7 590,68 Punkten, nach 7 636,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 612,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 580,06 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 1,58 Prozent nach. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 7 753,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 266,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 532,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,76 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Reddit (+ 6,74 Prozent auf 156,32 USD), Skyworks Solutions (+ 5,43 Prozent auf 80,70 USD), Charter A (+ 3,92 Prozent auf 139,14 USD), Expedia (+ 3,86 Prozent auf 283,12 USD) und AppLovin (+ 3,64 Prozent auf 316,16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Baker Hughes (-6,91 Prozent auf 59,24 USD), Freeport-McMoRan (-6,90 Prozent auf 70,97 USD), Hewlett Packard Enterprise (-4,30 Prozent auf 56,37 USD), Vertiv (-4,21 Prozent auf 251,81 USD) und Intel (-4,13 Prozent auf 101,85 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 538 808 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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AppLovin Corp 271,40 3,57% AppLovin Corp
Baker Hughes Inc. 50,92 -6,71% Baker Hughes Inc.
Charter Inc (A) (Charter Communications) 115,38 -6,57% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Expedia Inc. 231,45 -1,24% Expedia Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Freeport-McMoRan Inc 60,96 -7,31% Freeport-McMoRan Inc
Hewlett Packard Enterprise Co. 48,30 -4,32% Hewlett Packard Enterprise Co.
Intel Corp. 87,49 -3,88% Intel Corp.
Medtronic PLC 78,76 -0,53% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 188,26 -2,09% NVIDIA Corp.
Reddit 125,00 -0,79% Reddit
Skyworks Solutions Inc. 71,70 9,52% Skyworks Solutions Inc.
Vertiv Holdings 215,65 -4,43% Vertiv Holdings
Western Union Company 5,97 0,30% Western Union Company

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S&P 500 7 596,59 -0,52%

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