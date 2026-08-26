NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Kursverlauf
|
26.08.2026 18:00:55
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab
Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,05 Prozent tiefer bei 7 673,47 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 7 663,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 662,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 688,36 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,132 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 519,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 465,94 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,88 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 6,31 Prozent auf 18,69 USD), Gap (+ 5,63 Prozent auf 21,29 USD), Williams Companies (+ 4,38 Prozent auf 74,19 USD), CH Robinson Worldwide (+ 4,34 Prozent auf 149,90 USD) und Lumentum (+ 4,11 Prozent auf 922,00 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Moderna (-7,27 Prozent auf 147,29 USD), Boston Scientific (-4,39 Prozent auf 47,67 USD), Intuit (-4,06 Prozent auf 342,96 USD), Reddit (-3,42 Prozent auf 156,90 USD) und Kraft Heinz Company (-3,40 Prozent auf 24,46 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 815 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,325 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Gap Inc.
|
18:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16:01
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|US widens AI-driven investment gap with Europe (Financial Times)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.08.26
|Meta and BlackRock’s $14bn data centre exposes lenders to insurance gap (Financial Times)
|
12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bath & Body Works
|15,95
|6,02%
|Boston Scientific Corp.
|40,75
|-3,99%
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|123,20
|0,24%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Gap Inc.
|18,24
|6,05%
|Intuit Inc.
|291,10
|-4,88%
|Kraft Heinz Company
|21,02
|-3,16%
|Lumentum Holdings Inc
|792,00
|5,12%
|Moderna Inc
|126,18
|-7,11%
|NVIDIA Corp.
|180,56
|-1,01%
|134,00
|-2,90%
|Under Armour Inc.
|4,44
|0,80%
|Western Union Company
|6,19
|-0,64%
|Williams Companies Inc.
|61,36
|0,07%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 669,81
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.