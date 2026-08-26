Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab

Der S&P 500 zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,05 Prozent tiefer bei 7 673,47 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,177 Prozent auf 7 663,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 662,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 688,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,132 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 519,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 465,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,88 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 6,31 Prozent auf 18,69 USD), Gap (+ 5,63 Prozent auf 21,29 USD), Williams Companies (+ 4,38 Prozent auf 74,19 USD), CH Robinson Worldwide (+ 4,34 Prozent auf 149,90 USD) und Lumentum (+ 4,11 Prozent auf 922,00 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Moderna (-7,27 Prozent auf 147,29 USD), Boston Scientific (-4,39 Prozent auf 47,67 USD), Intuit (-4,06 Prozent auf 342,96 USD), Reddit (-3,42 Prozent auf 156,90 USD) und Kraft Heinz Company (-3,40 Prozent auf 24,46 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 815 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,325 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at