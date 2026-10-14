Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,40 Prozent auf 7 696,10 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 65,095 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,431 Prozent tiefer bei 7 771,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 805,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 693,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 789,15 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1,50 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 7 619,98 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 7 543,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 644,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,21 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Merck (+ 4,03 Prozent auf 147,70 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3,97 Prozent auf 58,92 USD), AbbVie (+ 3,94 Prozent auf 285,16 USD), Pfizer (+ 3,88 Prozent auf 29,47 USD) und Eli Lilly (+ 3,85 Prozent auf 1 211,38 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Dell Technologies (-11,76 Prozent auf 505,15 USD), Flex (-9,78 Prozent auf 100,04 USD), Bloom Energy (-9,36 Prozent auf 238,80 USD), Akamai (-9,30 Prozent auf 90,64 USD) und Coherent (-9,05 Prozent auf 263,73 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 140 934 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,866 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at