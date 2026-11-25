S&P 500
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25.11.2026 20:04:40
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich schwächer
Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,32 Prozent leichter bei 7 178,30 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,230 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,16 Prozent auf 7 045,66 Punkte an der Kurstafel, nach 7 201,09 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 196,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 970,11 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,679 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 623,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 677,28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6 765,88 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,66 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell HP (+ 11,10 Prozent auf 31,04 USD), Charter A (+ 7,93 Prozent auf 146,64 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6,40 Prozent auf 9,98 USD), CDW (+ 5,76 Prozent auf 173,62 USD) und Expand Energy (+ 5,44 Prozent auf 86,51 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Sandisk (-7,86 Prozent auf 71,82 USD), Lam Research (-7,24 Prozent auf 181,95 USD), Micron Technology (-6,75 Prozent auf 587,29 USD), Applied Materials (-5,64 Prozent auf 305,51 USD) und NVIDIA (-4,74 Prozent auf 148,02 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 47 353 903 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|323,40
|0,23%
|Applied Materials Inc.
|278,15
|-5,62%
|CDW Corp (New)
|151,25
|0,97%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|123,86
|0,08%
|Copart Inc.
|30,17
|2,55%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,99
|5,37%
|Expand Energy
|74,49
|-0,31%
|First Republic Bank
|0,00
|500,00%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|28,66
|12,75%
|Lam Research Corp.
|166,08
|-7,06%
|Micron Technology Inc.
|540,20
|-5,84%
|NVIDIA Corp.
|134,98
|-4,49%
|Sandisk Corp
|66,50
|-6,34%
|Western Union Company
|5,72
|1,42%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 176,17
|-0,35%
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