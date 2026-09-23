Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|NYSE-Handel im Fokus
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23.09.2026 16:02:55
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone
Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE um 0,33 Prozent auf 7 738,85 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 63,538 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,092 Prozent schwächer bei 7 757,51 Punkten in den Handel, nach 7 764,64 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7 735,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 761,94 Punkten lag.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,598 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 7 365,46 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 23.09.2025, mit 6 656,92 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Palantir (+ 3,64 Prozent auf 191,72 USD), Moderna (+ 3,36 Prozent auf 188,69 USD), Cadence Design Systems (+ 2,70 Prozent auf 311,13 USD), ServiceNow (+ 1,92 Prozent auf 139,63 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,90 Prozent auf 750,61 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil AppLovin (-5,43 Prozent auf 310,88 USD), Expedia (-5,37 Prozent auf 265,62 USD), Paychex (-5,26 Prozent auf 108,51 USD), Newmont (-4,33 Prozent auf 121,75 USD) und Booking (-4,23 Prozent auf 157,28 USD) unter Druck.
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Die Super Micro Computer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 2 736 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|274,10
|-0,92%
|Booking Holdings
|137,70
|0,58%
|Cadence Design Systems Inc.
|269,00
|-0,77%
|Expedia Inc.
|225,25
|-0,88%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Medtronic PLC
|78,00
|-0,36%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|642,10
|-1,76%
|Moderna Inc
|156,96
|-1,78%
|Newmont Corporation
|107,08
|-1,24%
|NVIDIA Corp.
|196,20
|-0,73%
|Palantir
|165,60
|-1,65%
|Paychex Inc.
|92,31
|0,09%
|ServiceNow Inc
|122,70
|-0,57%
|Super Micro Computer Inc
|35,66
|-2,19%
|Western Union Company
|5,39
|0,67%
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