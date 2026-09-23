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NYSE-Handel im Fokus 23.09.2026 16:02:55

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht der S&P 500.

Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE um 0,33 Prozent auf 7 738,85 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 63,538 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,092 Prozent schwächer bei 7 757,51 Punkten in den Handel, nach 7 764,64 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7 735,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 761,94 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,598 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 7 365,46 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 23.09.2025, mit 6 656,92 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Palantir (+ 3,64 Prozent auf 191,72 USD), Moderna (+ 3,36 Prozent auf 188,69 USD), Cadence Design Systems (+ 2,70 Prozent auf 311,13 USD), ServiceNow (+ 1,92 Prozent auf 139,63 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,90 Prozent auf 750,61 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil AppLovin (-5,43 Prozent auf 310,88 USD), Expedia (-5,37 Prozent auf 265,62 USD), Paychex (-5,26 Prozent auf 108,51 USD), Newmont (-4,33 Prozent auf 121,75 USD) und Booking (-4,23 Prozent auf 157,28 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Super Micro Computer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 2 736 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Booking Holdings 137,70 0,58% Booking Holdings
Cadence Design Systems Inc. 269,00 -0,77% Cadence Design Systems Inc.
Expedia Inc. 225,25 -0,88% Expedia Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Medtronic PLC 78,00 -0,36% Medtronic PLC
Meta Platforms (ex Facebook) 642,10 -1,76% Meta Platforms (ex Facebook)
Moderna Inc 156,96 -1,78% Moderna Inc
Newmont Corporation 107,08 -1,24% Newmont Corporation
NVIDIA Corp. 196,20 -0,73% NVIDIA Corp.
Palantir 165,60 -1,65% Palantir
Paychex Inc. 92,31 0,09% Paychex Inc.
ServiceNow Inc 122,70 -0,57% ServiceNow Inc
Super Micro Computer Inc 35,66 -2,19% Super Micro Computer Inc
Western Union Company 5,39 0,67% Western Union Company

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