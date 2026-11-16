S&P 500
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16.11.2026 16:01:48
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels leichter
Um 15:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,94 Prozent schwächer bei 7 490,23 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 63,547 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,647 Prozent auf 7 512,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 561,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 515,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 484,96 Zählern.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 659,44 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6 734,11 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,21 Prozent. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Tyson Foods (+ 9,20 Prozent auf 64,71 USD), Centene (+ 6,69 Prozent auf 74,97 USD), General Mills (+ 5,31 Prozent auf 35,30 USD), STERIS (+ 4,56 Prozent auf 265,00 USD) und Global Payments (+ 4,46 Prozent auf 92,12 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coherent (-11,50 Prozent auf 205,40 USD), Dell Technologies (-11,05 Prozent auf 330,15 USD), Bloom Energy (-10,22 Prozent auf 181,29 USD), Corning (-8,41 Prozent auf 109,45 USD) und Vertiv (-8,41 Prozent auf 192,01 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 16 561 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentaldaten
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 13,39 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|322,30
|-0,25%
|Bloom Energy
|162,80
|-6,33%
|Centene Corp.
|68,86
|6,79%
|Coherent Corp.
|186,85
|-5,39%
|Corning Inc.
|98,17
|-4,98%
|Dell Technologies
|295,35
|-5,35%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|99,28
|-1,99%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|General Mills Inc.
|32,19
|3,50%
|Global Payments Inc.
|83,40
|0,24%
|NVIDIA Corp.
|144,40
|-2,33%
|STERIS PLC Registered Shs
|239,80
|0,17%
|Tyson Foods Inc.
|57,32
|7,02%
|Vertiv Holdings
|173,30
|-5,21%
|Western Union Company
|6,07
|-0,69%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 480,84
|-1,07%
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