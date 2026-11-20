Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3,66 Prozent schwächer bei 25 545,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,25 Prozent auf 26 184,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 517,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 429,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 428,19 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 7,25 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 29 490,28 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Wert von 29 213,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 054,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent nach oben. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Kraft Heinz Company (+ 3,01 Prozent auf 25,67 USD), Workday (+ 3,00 Prozent auf 178,56 USD), Thomson Reuters (+ 2,95 Prozent auf 103,51 USD), T-Mobile US (+ 2,89 Prozent auf 167,22 USD) und Walmart (+ 2,86 Prozent auf 129,64 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Sandisk (-89,39 Prozent auf 80,09 USD), Nebius (-13,29 Prozent auf 84,04 USD), Western Digital (-12,90 Prozent auf 258,49 USD), Seagate Technology (-12,76 Prozent auf 454,86 USD) und Astera Labs (-12,43 Prozent auf 185,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 614 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,661 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at