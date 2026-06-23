Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstag schwächer.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,81 Prozent leichter bei 29 494,84 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 369,25 Zählern und damit 3,22 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 347,08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29 748,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 310,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 188,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 856,33 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,01 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 5,38 Prozent auf 432,10 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,89 Prozent auf 63,00 USD), Thomson Reuters (+ 3,84 Prozent auf 79,49 USD), Paychex (+ 2,49 Prozent auf 98,32 USD) und Walmart (+ 2,43 Prozent auf 120,03 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-12,56 Prozent auf 1 988,10 USD), Micron Technology (-10,98 Prozent auf 1 078,42 USD), KLA (-10,36 Prozent auf 241,27 USD), Lam Research (-10,20 Prozent auf 367,78 USD) und Teradyne (-9,76 Prozent auf 412,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 707 887 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,464 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at