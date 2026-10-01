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Index-Performance im Fokus 01.10.2026 18:01:01

Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags

Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags

Das macht der NASDAQ Composite am Mittag.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,31 Prozent auf 26 776,68 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,489 Prozent auf 26 992,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 861,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 733,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 014,47 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,591 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Wert von 26 099,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 040,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 755,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 15,24 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Synopsys (+ 8,46 Prozent auf 471,75 USD), SMC (+ 6,88 Prozent auf 478,84 USD), United Therapeutics (+ 6,39 Prozent auf 576,53 USD), Infosys (+ 5,58 Prozent auf 11,36 USD) und CIENA (+ 5,51 Prozent auf 371,19 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-8,07 Prozent auf 15,94 USD), IMAX (-5,29 Prozent auf 51,90 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,75 Prozent auf 35,47 USD), FreightCar America (-4,44 Prozent auf 6,45 USD) und AmeriServ Financial (-3,90 Prozent auf 4,43 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 930 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,65 Prozent.

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CIENA Corp. 337,00 0,06% CIENA Corp.
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Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 31,80 -0,63% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
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