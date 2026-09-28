Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell

Anleger in New York treten am Nachmittag den Rückzug an.

Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 7 699,85 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,619 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,435 Prozent leichter bei 7 709,72 Punkten, nach 7 743,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 666,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 724,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 711,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 7 354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der S&P 500 6 643,70 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,27 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 5,45 Prozent auf 23,01 USD), Palo Alto Networks (+ 4,54 Prozent auf 391,77 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 4,09 Prozent auf 32,61 USD), Everpure A (+ 3,00 Prozent auf 129,78 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,49 Prozent auf 415,25 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bloom Energy (-8,25 Prozent auf 264,89 USD), Carvana (-7,93 Prozent auf 59,90 USD), DoorDash (-6,46 Prozent auf 180,87 USD), QUALCOMM (-6,11 Prozent auf 189,63 USD) und Intel (-6,03 Prozent auf 115,58 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 902 657 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,766 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at