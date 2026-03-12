Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Zum Handelsende sank der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,71 Prozent auf 7 984,44 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,394 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,436 Prozent auf 8 006,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 041,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 916,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 037,83 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 340,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 068,62 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 7 988,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,57 Prozent ein. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 578 051 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,344 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at