LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Index-Performance
|
12.03.2026 17:59:04
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
Zum Handelsende sank der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,71 Prozent auf 7 984,44 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,394 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,436 Prozent auf 8 006,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 041,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 916,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 037,83 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 340,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 068,62 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 7 988,96 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,57 Prozent ein. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 578 051 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,344 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.03.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Paris in Rot: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)