Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
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11.08.2026 09:29:03
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,01 Prozent auf 8 725,05 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 8 726,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 732,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 721,09 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 8 338,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 056,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 698,52 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,47 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 10 522 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 236,109 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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