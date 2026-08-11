Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,01 Prozent auf 8 725,05 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 8 726,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 732,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 721,09 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 8 338,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 056,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 698,52 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,47 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 10 522 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 236,109 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at