Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagmittag

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,35 Prozent auf 8 549,75 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,513 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,193 Prozent tiefer bei 8 563,06 Punkten in den Handel, nach 8 579,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 578,10 Punkte, das Tagestief hingegen 8 519,52 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der CAC 40 8 338,81 Punkte auf. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7 987,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 884,05 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,33 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 144 691 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,484 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at