Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Index-Performance im Blick
|
03.03.2026 12:26:51
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück
Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 2,92 Prozent auf 8 148,86 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,552 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,21 Prozent tiefer bei 8 292,42 Punkten in den Handel, nach 8 394,32 Punkten am Vortag.
Bei 8 119,79 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 298,31 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 179,50 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 03.12.2025, einen Wert von 8 087,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 199,71 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,566 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 378 488 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 258,372 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
09:30
|Handel in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.03.26
|Verluste in Paris: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26