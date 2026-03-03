Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Mittag zurück

Der CAC 40 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 2,92 Prozent auf 8 148,86 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,552 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,21 Prozent tiefer bei 8 292,42 Punkten in den Handel, nach 8 394,32 Punkten am Vortag.

Bei 8 119,79 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 298,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 179,50 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 03.12.2025, einen Wert von 8 087,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 199,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,566 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 378 488 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 258,372 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at