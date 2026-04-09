Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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CAC 40 aktuell 09.04.2026 15:59:08

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt am Nachmittag nach

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt am Nachmittag nach

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,76 Prozent leichter bei 8 200,81 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,319 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,153 Prozent auf 8 251,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8 263,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 183,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 254,56 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 2,54 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der CAC 40 auf 7 915,36 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 362,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 6 863,02 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,068 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 104 615 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,740 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,02 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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01.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
27.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
23.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
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