LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40 aktuell
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09.04.2026 15:59:08
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt am Nachmittag nach
Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,76 Prozent leichter bei 8 200,81 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,319 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,153 Prozent auf 8 251,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8 263,87 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 183,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 254,56 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 2,54 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der CAC 40 auf 7 915,36 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 362,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 6 863,02 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,068 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 104 615 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,740 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,02 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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