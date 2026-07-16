Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach

Am vierten Tag der Woche agierten die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Der CAC 40 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 8 377,86 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 8 380,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 382,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 281,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 380,84 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,857 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 447,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, notierte der CAC 40 bei 8 262,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 722,09 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,23 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 487 479 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,371 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

2026 hat die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at