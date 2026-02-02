Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Start nach

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent leichter bei 8 095,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,512 Prozent schwächer bei 8 084,91 Punkten in den Handel, nach 8 126,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 080,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 095,92 Zähler.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 121,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 950,17 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,22 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 21 282 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,476 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at