Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung im Fokus
|
02.02.2026 09:29:39
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Start nach
Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent leichter bei 8 095,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,512 Prozent schwächer bei 8 084,91 Punkten in den Handel, nach 8 126,53 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 080,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 095,92 Zähler.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 121,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 950,17 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,22 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 21 282 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,476 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Paris: CAC 40 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Paris: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
29.01.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Paris: CAC 40 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,02
|-0,05%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|544,10
|-0,46%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|54,68
|0,22%
|Stellantis
|8,26
|-0,57%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 102,53
|-0,30%