Kursentwicklung im Fokus 02.02.2026 09:29:39

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Start nach

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent leichter bei 8 095,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,512 Prozent schwächer bei 8 084,91 Punkten in den Handel, nach 8 126,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 080,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 095,92 Zähler.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 121,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 950,17 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,22 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 21 282 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,476 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

Analysen zu Stellantis

19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,02 -0,05% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 544,10 -0,46% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 54,68 0,22% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,26 -0,57% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 102,53 -0,30%

