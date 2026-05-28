Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,28 Prozent tiefer bei 8 185,26 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,394 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,428 Prozent auf 8 172,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 207,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 171,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 192,43 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,002 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 104,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 788,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,121 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 18 347 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 232,026 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at