Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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28.05.2026 09:28:56
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,28 Prozent tiefer bei 8 185,26 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,394 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,428 Prozent auf 8 172,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 207,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 171,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 192,43 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,002 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 104,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 788,10 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,121 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 18 347 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 232,026 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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