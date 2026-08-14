Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 nachmittags in der Verlustzone

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,01 Prozent leichter bei 8 649,63 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 8 657,59 Punkte an der Kurstafel, nach 8 650,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 662,10 Punkte, das Tagestief hingegen 8 630,24 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,699 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 8 366,85 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 8 082,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 870,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,54 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 389 448 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 228,706 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at