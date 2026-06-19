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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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Kursverlauf 19.06.2026 15:59:21

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert nachmittags im Minus

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert nachmittags im Minus

Der CAC 40 gibt am Freitagnachmittag nach.

Am Freitag fällt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,28 Prozent auf 8 444,65 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,484 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 8 473,69 Punkte an der Kurstafel, nach 8 467,98 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 501,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 427,56 Punkten lag.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,206 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 981,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der CAC 40 noch bei 7 807,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 553,45 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 735 364 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,697 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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