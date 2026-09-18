Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Am Freitag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,42 Prozent tiefer bei 8 152,80 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,442 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,408 Prozent auf 8 153,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 186,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 159,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 147,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,248 Prozent zu. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 8 509,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der CAC 40 bei 8 467,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 854,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,517 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 11 485 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,885 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at