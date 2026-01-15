Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer

Am Donnerstagmittag ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr 0,35 Prozent auf 8 301,97 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,424 Prozent fester bei 8 366,30 Punkten, nach 8 330,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 290,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 366,30 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,484 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, den Stand von 8 124,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 077,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 474,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,30 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 8 113,34 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 67 992 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 319,179 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

