Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags leichter

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,44 Prozent leichter bei 7 224,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,278 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 1,07 Prozent leichter bei 7 252,41 Punkten, nach 7 330,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 199,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 270,06 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 1,75 Prozent nach. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 21.08.2023, bei 7 198,06 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 7 260,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, betrug der CAC 40-Kurs 6 031,33 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9,56 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 518,21 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 367,965 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Renault-Aktie weist mit 3,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at