Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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15.04.2026 09:29:08
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt zum Start des Mittwochshandels ab
Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,55 Prozent auf 8 282,11 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,415 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,534 Prozent auf 8 283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,86 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 272,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 283,62 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 7 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8 313,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 335,40 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,06 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 53 920 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,136 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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