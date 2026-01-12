Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende

In Paris war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Der CAC 40 ging nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8 358,76 Punkten aus dem Montagshandel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 8 342,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 362,09 Punkten am Vortag.

Bei 8 313,31 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 378,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der CAC 40 bei 7 918,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 431,04 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 217 661 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 321,894 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,18 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

