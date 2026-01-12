Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 im Fokus 12.01.2026 17:58:34

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende

In Paris war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Der CAC 40 ging nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8 358,76 Punkten aus dem Montagshandel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 8 342,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 362,09 Punkten am Vortag.

Bei 8 313,31 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 378,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der CAC 40 bei 7 918,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 431,04 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 217 661 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 321,894 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,18 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten