Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 im Fokus
|
12.01.2026 17:58:34
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende
Der CAC 40 ging nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8 358,76 Punkten aus dem Montagshandel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 8 342,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 362,09 Punkten am Vortag.
Bei 8 313,31 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 378,09 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der CAC 40 bei 7 918,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 431,04 Punkten.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 217 661 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 321,894 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,18 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Paris in Grün: Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
09.01.26
|Euronext-Handel: CAC 40 fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)