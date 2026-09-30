Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,81 Prozent schwächer bei 7 970,53 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,418 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,021 Prozent tiefer bei 8 034,22 Punkten, nach 8 035,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 970,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 068,51 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,73 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 401,18 Punkte. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 8 403,99 Punkten. Der CAC 40 notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7 895,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,74 Prozent nach. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 127 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,532 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at