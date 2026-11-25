Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,75 Prozent schwächer bei 7 980,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,680 Prozent stärker bei 8 095,13 Punkten in den Handel, nach 8 040,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 980,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 146,26 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,190 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der CAC 40 7 782,82 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 439,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 025,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 2,62 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 363 853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,112 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at