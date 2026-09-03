Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
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03.09.2026 09:28:52
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Abschläge
Um 09:12 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,05 Prozent auf 8 276,88 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,499 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,064 Prozent auf 8 275,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 270,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 282,88 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 613,82 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Stand von 8 150,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 719,71 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,997 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 9 135 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 218,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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