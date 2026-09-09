Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,59 Prozent leichter bei 8 269,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,494 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,718 Prozent schwächer bei 8 258,24 Punkten in den Handel, nach 8 317,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 254,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 270,75 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,042 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 8 714,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, stand der CAC 40 bei 8 203,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 749,39 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,904 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 19 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,105 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at