Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Euronext-Handel im Fokus
|
29.12.2025 09:29:08
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart
Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent auf 8 101,02 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,450 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,296 Prozent stärker bei 8 127,59 Punkten in den Handel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 128,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 094,30 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 8 122,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der CAC 40 bei 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 7 355,37 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9,57 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 11 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 312,022 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
