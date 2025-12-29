Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent auf 8 101,02 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,450 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,296 Prozent stärker bei 8 127,59 Punkten in den Handel, nach 8 103,58 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 128,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 094,30 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 8 122,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der CAC 40 bei 7 880,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 7 355,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 9,57 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 11 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 312,022 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at