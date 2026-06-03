Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter

So bewegt sich der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch sinkt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,55 Prozent auf 8 164,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,393 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,373 Prozent auf 8 178,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 209,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 199,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 159,17 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,086 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der CAC 40 bei 8 114,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der CAC 40 bei 8 103,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, notierte der CAC 40 bei 7 763,84 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,378 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 386 048 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 232,323 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at