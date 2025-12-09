Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Schlussendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,69 Prozent leichter bei 8 052,51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,111 Prozent auf 8 117,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 108,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8 044,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 135,98 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 950,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 749,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 480,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,91 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 226 263 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 310,047 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,68 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

