CAC 40

8 149,50
-18,65
-0,23 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance 31.12.2025 09:27:43

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels leichter

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels leichter

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 8 139,22 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,258 Prozent auf 8 147,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 168,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 132,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 147,05 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,143 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 122,71 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7 895,94 Punkten. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Stand von 7 380,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,08 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Crédit Agricole-Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 312,565 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 149,50 -0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
22:39 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen