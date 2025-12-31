Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels leichter

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 8 139,22 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,258 Prozent auf 8 147,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 168,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 132,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 147,05 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,143 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 122,71 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 7 895,94 Punkten. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Stand von 7 380,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,08 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Crédit Agricole-Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 312,565 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at