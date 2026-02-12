Angespannte Stimmung in Wien: ATX am Mittag im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,45 Prozent leichter bei 5 781,46 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 166,292 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 807,30 Zählern und damit 0,004 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 807,55 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 5 835,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 776,42 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 440,34 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 4 931,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wies der ATX 3 964,90 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,03 Prozent nach oben. Bei 5 835,02 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 314,88 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 7,26 Prozent auf 202,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR), voestalpine (+ 1,30 Prozent auf 45,36 EUR), Erste Group Bank (+ 0,46 Prozent auf 108,10 EUR) und Raiffeisen (+ 0,37 Prozent auf 43,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-2,97 Prozent auf 60,50 EUR), Vienna Insurance (-1,85 Prozent auf 63,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,75 Prozent auf 50,60 EUR), BAWAG (-1,64 Prozent auf 137,60 EUR) und Lenzing (-1,44 Prozent auf 27,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 347 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,826 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2026 präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at