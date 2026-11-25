Letztendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 3,10 Prozent tiefer bei 6 028,92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,423 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 6 222,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 221,75 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 227,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 028,92 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 270,26 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 6 672,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4 948,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,65 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 1,53 Prozent auf 15,24 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 70,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,72) Prozent auf 21,00 EUR), Verbund (-0,21 Prozent auf 69,85 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,90 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-7,66 Prozent auf 89,20 EUR), Raiffeisen (-6,29 Prozent auf 54,40 EUR), Lenzing (-5,50 Prozent auf 9,11 EUR), UNIQA Insurance (-4,35 Prozent auf 18,46 EUR) und Erste Group Bank (-4,31 Prozent auf 104,40 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 583 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,235 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,18 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at