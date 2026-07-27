Angespannte Stimmung in Wien: ATX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Am Montag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,57 Prozent schwächer bei 6 354,29 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 181,018 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent höher bei 6 457,31 Punkten in den Montagshandel, nach 6 455,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 353,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 463,24 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der ATX auf 6 406,17 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Wert von 5 763,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bewegte sich der ATX bei 4 575,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 1,69 Prozent auf 20,42 EUR), DO (+ 1,00 Prozent auf 203,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,43 Prozent auf 23,60 EUR), voestalpine (+ 0,31 Prozent auf 44,82 EUR) und Palfinger (+ 0,30 Prozent auf 33,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-13,62 Prozent auf 137,00 EUR), Lenzing (-2,59 Prozent auf 24,45 EUR), Andritz (-2,59 Prozent auf 75,30 EUR), OMV (-2,58 Prozent auf 62,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,39 Prozent auf 30,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 460 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,706 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at