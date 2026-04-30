Angespannte Stimmung in Wien: ATX gibt nach

Am Donnerstag sinkt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,34 Prozent auf 5 813,95 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 165,297 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent schwächer bei 5 833,61 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 833,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 833,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 764,53 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,02 Prozent nach oben. Der ATX erreichte am letzten Handelstag imMärz, dem 30.03.2026, den Wert von 5 293,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 604,90 Punkten auf. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Stand von 4 099,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 972,19 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,31 Prozent auf 93,20 EUR), EVN (+ 2,12 Prozent auf 28,85 EUR), Verbund (+ 1,91 Prozent auf 64,15 EUR), CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 27,05 EUR) und STRABAG SE (+ 1,25 Prozent auf 89,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Erste Group Bank (-4,48 Prozent auf 95,90 EUR), Palfinger (-1,40 Prozent auf 35,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,54 Prozent auf 36,80 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 64,20 EUR) und PORR (+ 0,00 Prozent auf 38,80 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 253 950 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at