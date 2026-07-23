Angespannte Stimmung in Wien: ATX gibt nach

Am Donnerstag gibt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,39 Prozent auf 6 437,61 Punkte nach. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 181,824 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,058 Prozent auf 6 531,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 528,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 532,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 408,50 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 545,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der ATX 5 813,69 Punkte auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 4 510,94 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 1,57 Prozent auf 64,75 EUR), Andritz (+ 0,13 Prozent auf 75,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,12 Prozent auf 17,36 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,25 EUR) und Palfinger (-0,31 Prozent auf 32,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-3,38 Prozent auf 20,56 EUR), voestalpine (-2,68 Prozent auf 43,50 EUR), Erste Group Bank (-2,67 Prozent auf 113,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,30 Prozent auf 31,80 EUR) und DO (-2,30 Prozent auf 199,80 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 250 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,172 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at