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18.08.2026 09:28:43
Angespannte Stimmung in Wien: ATX gibt zum Start nach
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,40 Prozent auf 6 674,76 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187,776 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,035 Prozent auf 6 699,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 701,69 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 668,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 711,41 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 6 364,91 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Wert von 5 874,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der ATX bei 4 779,38 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 24,72 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,91 Prozent auf 66,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (+ 0,79 Prozent auf 57,35 EUR), voestalpine (+ 0,71 Prozent auf 45,58 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-5,18 Prozent auf 164,60 EUR), Raiffeisen (-0,95 Prozent auf 62,25 EUR), Palfinger (-0,50 Prozent auf 30,10 EUR), BAWAG (-0,45 Prozent auf 176,60 EUR) und Erste Group Bank (-0,41 Prozent auf 121,80 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 67 545 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47,624 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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