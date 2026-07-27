Angespannte Stimmung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 6 405,85 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 181,018 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent fester bei 6 457,31 Punkten, nach 6 455,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 405,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 463,24 Zähler.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 406,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 763,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der ATX 4 575,47 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 19,70 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2,39 Prozent auf 20,56 EUR), DO (+ 1,99 Prozent auf 205,00 EUR), Palfinger (+ 1,36 Prozent auf 33,45 EUR), CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,70 EUR) und voestalpine (+ 0,49 Prozent auf 44,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-8,70 Prozent auf 144,80 EUR), OMV (-2,19 Prozent auf 62,45 EUR), Verbund (-1,94 Prozent auf 58,05 EUR), Andritz (-1,42 Prozent auf 76,20 EUR) und Lenzing (-1,00 Prozent auf 24,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 261 820 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,706 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 7,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at