ATX
|
6 394,15
|
-61,73
|
-0,96 %
|Index im Blick
|
27.07.2026 15:58:42
Angespannte Stimmung in Wien: ATX legt den Rückwärtsgang ein
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 6 405,85 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 181,018 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent fester bei 6 457,31 Punkten, nach 6 455,88 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 405,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 463,24 Zähler.
ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 406,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 763,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der ATX 4 575,47 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 19,70 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2,39 Prozent auf 20,56 EUR), DO (+ 1,99 Prozent auf 205,00 EUR), Palfinger (+ 1,36 Prozent auf 33,45 EUR), CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,70 EUR) und voestalpine (+ 0,49 Prozent auf 44,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-8,70 Prozent auf 144,80 EUR), OMV (-2,19 Prozent auf 62,45 EUR), Verbund (-1,94 Prozent auf 58,05 EUR), Andritz (-1,42 Prozent auf 76,20 EUR) und Lenzing (-1,00 Prozent auf 24,85 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 261 820 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,706 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 7,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 396,30
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwach -- DAX deutlich höher -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. Die Wall Street verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.