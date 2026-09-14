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14.09.2026 09:28:34
Angespannte Stimmung in Wien: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Am Montag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,69 Prozent schwächer bei 6 837,54 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 194,379 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,056 Prozent höher bei 6 889,11 Punkten in den Montagshandel, nach 6 885,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 834,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 891,23 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 733,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 6 258,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4 647,99 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 27,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 914,35 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 1,51 Prozent auf 107,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 22,95 EUR), Andritz (+ 0,48 Prozent auf 84,40 EUR), OMV (+ 0,42 Prozent auf 72,15 EUR) und Verbund (+ 0,25 Prozent auf 60,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-9,38 Prozent auf 150,80 EUR), PORR (-1,08 Prozent auf 36,80 EUR), Wienerberger (-0,88 Prozent auf 18,04 EUR), Erste Group Bank (-0,82 Prozent auf 121,00 EUR) und Raiffeisen (-0,53 Prozent auf 66,15 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 44 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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