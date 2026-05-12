Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance
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12.05.2026 09:29:22
Angespannte Stimmung in Wien: ATX liegt zum Start im Minus
Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,15 Prozent schwächer bei 5 867,94 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 166,914 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 5 936,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 936,48 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 857,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 937,09 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 5 813,68 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 5 704,88 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Stand von 4 398,37 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,64 Prozent auf 31,45 EUR), STRABAG SE (+ 0,44 Prozent auf 92,20 EUR), Verbund (-0,33 Prozent auf 59,90 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Wienerberger (-4,54 Prozent auf 23,96 EUR), AT S (AT&S) (-2,92 Prozent auf 99,80 EUR), Raiffeisen (-2,29 Prozent auf 46,14 EUR), DO (-1,97 Prozent auf 179,40 EUR) und Lenzing (-1,88 Prozent auf 23,50 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 14 767 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,394 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Mit 7,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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