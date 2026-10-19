STRABAG Aktie

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ATX-Kursverlauf 19.10.2026 17:58:58

Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Minus

Der ATX verlor am Montag an Wert.

Am Montag stand der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,77 Prozent im Minus bei 6 506,54 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,261 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,006 Prozent tiefer bei 6 556,91 Punkten, nach 6 557,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 557,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 455,78 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX mit 6 364,91 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 21,58 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,40 EUR), STRABAG SE (+ 0,39 Prozent auf 101,80 EUR), Wienerberger (+ 0,37 Prozent auf 16,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,18 Prozent auf 110,30 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen CA Immobilien (-3,23 Prozent auf 20,95 EUR), BAWAG (-2,79 Prozent auf 163,60 EUR), Lenzing (-2,23 Prozent auf 10,52 EUR), Andritz (-1,73 Prozent auf 79,70 EUR) und EVN (-1,69 Prozent auf 29,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 428 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,768 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 79,70 -1,73% Andritz AG
BAWAG 163,60 -2,79% BAWAG
CA Immobilien 20,95 -3,23% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 110,30 0,18% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 -1,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 10,52 -2,23% Lenzing AG
OMV AG 74,40 0,88% OMV AG
Österreichische Post AG 31,10 -0,16% Österreichische Post AG
STRABAG SE 101,80 0,39% STRABAG SE
Wienerberger AG 16,10 0,37% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 506,54 -0,77%

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