STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX-Kursverlauf
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19.10.2026 17:58:58
Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Minus
Am Montag stand der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,77 Prozent im Minus bei 6 506,54 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,261 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,006 Prozent tiefer bei 6 556,91 Punkten, nach 6 557,32 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 557,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 455,78 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX mit 6 364,91 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 21,58 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,40 EUR), STRABAG SE (+ 0,39 Prozent auf 101,80 EUR), Wienerberger (+ 0,37 Prozent auf 16,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,18 Prozent auf 110,30 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen CA Immobilien (-3,23 Prozent auf 20,95 EUR), BAWAG (-2,79 Prozent auf 163,60 EUR), Lenzing (-2,23 Prozent auf 10,52 EUR), Andritz (-1,73 Prozent auf 79,70 EUR) und EVN (-1,69 Prozent auf 29,10 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 428 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,768 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|79,70
|-1,73%
|BAWAG
|163,60
|-2,79%
|CA Immobilien
|20,95
|-3,23%
|Erste Group Bank AG
|110,30
|0,18%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|-1,69%
|Lenzing AG
|10,52
|-2,23%
|OMV AG
|74,40
|0,88%
|Österreichische Post AG
|31,10
|-0,16%
|STRABAG SE
|101,80
|0,39%
|Wienerberger AG
|16,10
|0,37%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 506,54
|-0,77%
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