Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

In Wien ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,14 Prozent schwächer bei 6 632,96 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 187,280 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 6 641,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 642,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 615,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 670,35 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,49 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6 364,91 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Wert von 5 836,92 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 4 848,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23,94 Prozent zu Buche. Bei 6 780,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,76 Prozent auf 154,60 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 68,45 EUR), Verbund (+ 1,23 Prozent auf 57,65 EUR), STRABAG SE (+ 1,07 Prozent auf 84,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,82 Prozent auf 30,85 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-2,54 Prozent auf 19,15 EUR), Vienna Insurance (-1,96 Prozent auf 70,10 EUR), Raiffeisen (-1,92 Prozent auf 61,15 EUR), Erste Group Bank (-1,07 Prozent auf 120,00 EUR) und EVN (-1,05 Prozent auf 28,20 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 351 207 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,508 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,56 erwartet. Mit 6,80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at