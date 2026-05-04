Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich nachmittags schwächer

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 5 770,19 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 165,348 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 5 795,34 Punkte an der Kurstafel, nach 5 794,70 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 764,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 849,61 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 457,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wurde der ATX mit 5 748,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 120,05 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,82 Prozent. Bei 5 972,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,33 Prozent auf 98,80 EUR), Lenzing (+ 1,94 Prozent auf 23,70 EUR), CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 27,50 EUR), Andritz (+ 0,97 Prozent auf 73,00 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,63 Prozent auf 64,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-3,04 Prozent auf 62,20 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,88 EUR), DO (-1,73 Prozent auf 170,00 EUR), Raiffeisen (-1,59 Prozent auf 45,66 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,35 Prozent auf 36,45 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 181 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 36,588 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,90 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at