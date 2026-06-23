Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich schwächer

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,85 Prozent schwächer bei 6 473,11 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 180,784 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent höher bei 6 595,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 594,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 432,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 595,43 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der ATX auf 5 982,75 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 5 260,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 306,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell PORR (+ 0,45 Prozent auf 44,90 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,30 EUR), BAWAG (-0,46 Prozent auf 171,80 EUR), DO (-0,47 Prozent auf 214,00 EUR) und OMV (-0,71 Prozent auf 55,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-8,79 Prozent auf 218,00 EUR), Lenzing (-4,98 Prozent auf 25,75 EUR), voestalpine (-3,11 Prozent auf 43,56 EUR), Wienerberger (-2,29 Prozent auf 23,08 EUR) und Andritz (-2,26 Prozent auf 77,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 101 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at