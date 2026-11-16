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Wiener Börse-Handel im Blick 16.11.2026 17:58:48

Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der ATX schloss den Montagshandel mit Verlusten ab.

Zum Handelsende sank der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,36 Prozent auf 6 631,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 194,070 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 6 655,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6 654,83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 667,50 Punkte, das Tagestief hingegen 6 628,07 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 6 557,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6 733,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 4 853,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 23,91 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 2,02 Prozent auf 32,75 EUR), Vienna Insurance (+ 1,42 Prozent auf 78,30 EUR), Erste Group Bank (+ 1,04 Prozent auf 117,10 EUR), PORR (+ 0,61 Prozent auf 33,20 EUR) und BAWAG (+ 0,35 Prozent auf 171,10 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,02 Prozent auf 117,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,39 Prozent auf 74,00 EUR), voestalpine (-2,84 Prozent auf 35,52 EUR), Verbund (-2,31 Prozent auf 72,00 EUR) und Lenzing (-1,62 Prozent auf 10,96 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 352 011 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,021 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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