Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag in Rot

Anleger in Wien treten derzeit den Rückzug an.

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,42 Prozent auf 3 263,17 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 3 276,99 Punkten, nach 3 276,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 256,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 284,41 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 189,18 Punkten berechnet. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 2 935,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 360,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 22,76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 3,49 Prozent auf 77,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,96 Prozent auf 31,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,58 Prozent auf 10,26 EUR), OMV (+ 1,40 Prozent auf 65,25 EUR) und Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 23,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-2,19 Prozent auf 62,40 EUR), Raiffeisen (-1,86 Prozent auf 60,80 EUR), Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR), UNIQA Insurance (-1,63 Prozent auf 18,06 EUR) und Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 107 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 46,614 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at