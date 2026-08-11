Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursentwicklung 11.08.2026 12:26:49

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag in Rot

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag in Rot

Anleger in Wien treten derzeit den Rückzug an.

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,42 Prozent auf 3 263,17 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 3 276,99 Punkten, nach 3 276,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 256,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 284,41 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 189,18 Punkten berechnet. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 2 935,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 360,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 22,76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 3,49 Prozent auf 77,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,96 Prozent auf 31,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,58 Prozent auf 10,26 EUR), OMV (+ 1,40 Prozent auf 65,25 EUR) und Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 23,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-2,19 Prozent auf 62,40 EUR), Raiffeisen (-1,86 Prozent auf 60,80 EUR), Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR), UNIQA Insurance (-1,63 Prozent auf 18,06 EUR) und Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 107 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 46,614 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisen

mehr Analysen
04.08.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
03.08.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.07.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
14.07.26 Raiffeisen buy UBS AG
06.05.26 Raiffeisen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 120,80 -0,17% Erste Group Bank AG
Frequentis 77,60 4,30% Frequentis
Lenzing AG 23,75 0,21% Lenzing AG
OMV AG 65,25 1,40% OMV AG
Österreichische Post AG 31,00 1,31% Österreichische Post AG
Raiffeisen 61,15 -1,29% Raiffeisen
Rosenbauer 61,00 -4,39% Rosenbauer
Telekom Austria AG 10,30 1,98% Telekom Austria AG
UNIQA Insurance AG 18,12 -1,31% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 69,70 -0,99% Vienna Insurance
Wolford AG 2,36 -1,67% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,88 0,52% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 282,03 0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen