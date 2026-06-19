Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag schwächer

Beim ATX Prime stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,16 Prozent auf 3 206,03 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,034 Prozent leichter bei 3 210,04 Punkten, nach 3 211,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 214,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 201,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 19.05.2026, den Wert von 2 888,75 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Stand von 2 614,22 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 19.06.2025, mit 2 162,23 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,61 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 231,82 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 29,70 EUR), FACC (+ 2,05 Prozent auf 17,90 EUR), AMAG (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,43 Prozent auf 31,90 EUR) und EVN (+ 1,03 Prozent auf 29,30 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-4,76 Prozent auf 2,40 EUR), Frequentis (-2,65 Prozent auf 73,50 EUR), Flughafen Wien (-1,78 Prozent auf 49,70 EUR), ZUMTOBEL (-1,59 Prozent auf 4,33 EUR) und CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 22,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 191 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,016 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at