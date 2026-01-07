EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Index-Bewegung 07.01.2026 12:27:02

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag in Rot

Am Mittwochmittag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,35 Prozent leichter bei 2 679,24 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,016 Prozent fester bei 2 689,01 Punkten, nach 2 688,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 669,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 689,96 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,797 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 525,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 350,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 821,53 Punkten auf.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 3,23 Prozent auf 19,20 EUR), Frequentis (+ 2,93 Prozent auf 77,20 EUR), Semperit (+ 2,65 Prozent auf 13,16 EUR), Palfinger (+ 2,28 Prozent auf 35,95 EUR) und Warimpex (+ 2,25 Prozent auf 0,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-4,22 Prozent auf 3,18 EUR), OMV (-2,15 Prozent auf 47,40 EUR), FACC (-2,04 Prozent auf 11,50 EUR), BAWAG (-1,65 Prozent auf 130,90 EUR) und PORR (-1,49 Prozent auf 33,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 183 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,777 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,74 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
